La reconocida conductora de televisión Magaly Medina ha expresado su preocupación por la disminución del negocio televisivo debido a la creciente competencia del streaming y otras plataformas virtuales. A pesar de esto, Medina ha logrado mantenerse vigente en su programa “Magaly TV: La Firme” y ahora busca explorar otras formas de llegar al público, incluyendo la creación de un podcast donde compartirá sus experiencias y vivencias a lo largo de su carrera.

Magaly se adaptará a los cambios

En una entrevista con Infobae, Magaly Medina compartió su perspectiva sobre el impacto del streaming en la televisión tradicional: “El negocio en la televisión está bajando mucho. El streaming compite ahora con nosotros en señal abierta de una manera despiadada, y definitivamente nos ha quitado muchos televidentes”. A pesar de ello, la conductora reconoce la importancia de adaptarse y buscar nuevas formas de llegar al público: “Considero que hay que explorar otras plataformas y maneras de llegar a otro público o al mismo público que consume TV”.

El podcast como nueva fuente de ingresos

Magaly anunció emocionada su incursión en el mundo del podcast, una oportunidad para regresar a la radio, algo que siempre ha deseado hacer. En cuanto a los temas que abordará en su podcast, Medina reveló que compartirá experiencias y situaciones que ha atravesado a lo largo de su carrera: “Tengo 60 años, he vivido a plenitud y sigo viviendo así, he tenido caídas, malos ratos, fracasos, decepciones, he llorado, he reído, he amado. Creo que todo ese cúmulo de experiencia de vida que tengo, puedo volcarlo para que otros que me escuchen, puedan tener un derrotero”.

