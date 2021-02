La periodista Magaly Medina recordó el pasado de la nueva conductora del programa “América Hoy”, Melissa Paredes.

Con una nota, el programa “Magaly TV La Firme”, recordaron la vez en que Melissa Paredes fue retirada del Miss Perú debido a unas fotos en lencería. Además de su paso por los reality de competencia como Esto Es Guerra.

“Hay que recordar de dónde sale ella, no me recordaba que la habían sacado del Miss Perú por posar con una lencería provocativa, que dígase de paso, es recatado. Eran otras épocas”, dijo Magaly Medina.

Seguidamente, Magaly Medina dijo que es probable que Melissa Paredes deje la conducción cuando se le presente otro papel de actuación.

Sobre el futuro de América Hoy, la “urraca” agregó: “Vamos a correr las apuestas, a ver cuánto dura el programa América Hoy por que la chiquita Ethel Pozo no puede sola con el programa”.

“Y la “retoquitos”, ¿Hoy ha rajado? La verdad no veo, no soporto ese programa. Que no se te haga costumbre, que yo no suelo contestar. Pobrecita que sabe el choncho de alfajores”, agregó.

Magaly recuerda el pasado de Melissa Paredes | ojo

