En la última edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora Magaly Medina se refirió al embarazo de Cassandra Sánchez de Lamadrid, novia de Deyvis Orosco.

La ‘Urraca’ no pudo ocultar su emoción por la noticia y revelo el sexo del futuro bebé Orosco- Lamadrid. Además confesó que conversó con la feliz pareja por videollamada.

“Hoy Deyvis hizo una trasmisión en vivo junto a su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid, el anuncio oficial que van a ser padres por primera vez. Ellos traerán un bebé varón al mundo, algo que si puede decir”, comenzó diciendo.

“Por supuesto que la familia Sánchez de Lamadrid están muy emocionados con la noticia... Deyvis celebró su cumpleaños número 35 en España junto a sus suegros”, agregó.

Deyvis Orosco y su novia serán padres

Este martes por la mañana, el cantante confirmó que su novia está embarazada: “Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico , pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. Gracias Dios , gracias papá, gracias mi amor @casemaze”, escribió Deyvis Orosco en Instagram.

