En la última edición de “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina salió en defensa del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien fue acusado por su aún esposa Melissa Paredes de ser un acosador.

La popular “Urraca” no se guardo nada y arremetió con todo contra la protagonista de ‘Ojitos Hechiceros’ pues asegura que en los audios que presentó la modelo solo trataría de victimizarse obligando al padre de su hija a pisar el palito.

“Hasta ahora al Gato no le veo ninguna actitud belicosa... Ella dice ‘los gritos, el maltrato psicológico’, o sea como si él fuera un maltratador, y ese hombre en el audio que mostramos, él habla suavecito, muy caballeroso... Ella se ha disparado a los pies, se auto boicoteado al mandarnos este audio al decirle ‘psicópata’ delante de su hija “, comentó en un primer momento.

“Yo creo que él tiene dignidad... Yo he escuchado el audio y ahí no hay pelea... Ella pierde la paciencia y lo bota cuando él no entra en un jueguito, juego sugerente, muy tranquilo... Yo veo que él solo quiere ver a su hija...”, agregó.

Bajo esa línea, Magaly saco cara por el jugador de la UCV y afirmó que no le parece una persona obsesiva. “La Melissa de sufrida no la veo, nos quiere hacer creer que él es el obsesivo, digo: ‘Él es digno, no es un obsesivo”, es mi opinión”, sentenció.

