Le cortaron la inspiración. Magaly Medina se encontraba rajando del nuevo proyecto de Gisela Valcárcel, donde puso de coach a Yahaira Plasencia y Michelle Soifer, quienes para la ‘urraca’ no tendrían el suficiente talento y trayectoria como para ocupar sus puestos.

Afirmó que Yahaira solo podía enseñar a sus alumnos “a mover el trasero”, mientras que Michelle Soifer a “armar torres de vasitos”, pero no se quedó ahí, ya que Magaly quería irse de largo con el raje, pero su coordinadora la estaba molestando porque el tiempo para cumplir con sus auspiciadores se pasaba.

“No me dejan, me encanta rajar de esa mujer, por qué me cohíben, por qué me frustran”, fue así como reaccionó entre risas al no poder seguir con lo suyo debido a que ya se le agotaba el tiempo para criticar el proyecto de Gisela Valcárcel que calificó como “copia barata de La Voz”.

