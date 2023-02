Daño colateral. Como parte de la respuesta que le dio Magaly Medina a Luis Guillermo Camacho, gerente de contenidos de Latina TV, quien afirmó que los programas de su canal no se basan en rating, ya que apuntan ha contenido blanco, la ‘urraca’ decidió despotricar contra él y el nuevo programa que estrenarán que está muy alejado de sus declaraciones.

“Es una blasfemia que alguien que está en un cargo de televisión diga que no le interesa el rating, porque no nos anuncian si no hay rating”, esta fue la reacción de Magaly al escuchar que el gerente de Latina TV, afirmara que la audiencia no es importante para sus programas, olvidando que sin audiencia no hay auspiciadores.

Como muestra de que ‘Latina TV’ no apunta a programas de contenido blanco, la ‘urraca’ recordó que los cómicos ambulantes volverán a su canal y los calificó así: “Tristemente célebres en la época de Vladimiro Montesinos, no me digan que eso es programa limpio, los cómicos ambulantes vinieron de la calle y su humor era grotesco, lisuriento, digamos vulgar”.

TE PUEDE INTERESAR