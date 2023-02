Luis Guillermo Camacho es el nombre del ‘Gerente de contenidos’ de ‘Latina TV’, a quien los reporteros del diario ‘Trome’ decidieron preguntarle sobre el raje que tuvieron por parte de Magaly Medina tras no transmitir todos los partidos del mundial.

El gerente decidió referirse directamente a Magaly Medina, afirmando que su mundial tuvo éxito: “A mí me tiene sin cuidado lo que diga la señora. Transmitimos un mundial y fue exitosísimo, tuvimos unos ratings impresionantes. Nosotros no nos movemos por lo que diga un conductor de la televisión, nosotros nos movemos con lo que pide la audiencia”.

De inmediato, Magaly cuadró al gerente que afirmó no moverse por el rating, criticando lo evidente: “Los programas pueden ser muy buenos, pero si no tienen rating los sacan, los que impusimos esa regla no son los conductores, son las que existen antes de que vengamos acá”.

Finalmente, Magaly afirmó que no criticó que su mundial haya tenido rating, sino que ignoren las quejas del público: “La gente enojadísima, furiosa porque un canal de televisión los engañó”.

