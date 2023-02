Esta vez no dio de qué hablar por su romance con la postulante al ‘Miss Perú’, Nathaly Terrones, sino por la gran cantidad de dinero que obtuvo Pancho Rodríguez a la corta edad, revelando cómo y cuándo lo logró, frente a sus excompañeros de trabajo, Mario Irivarren y Fabianne Hayashida.

Todo habría sucedido en Chile, donde Pancho participó de un reality de convivencia, en el que el premio eran 100 mil dólares, llamado ‘Pelotón’, siendo su inicio en los realitys antes de llegar a Perú: “Yo aprendí muchísimo ahí. Sí gané bien. Ese premio fue de 100 mil dólares, sí. Tenía unos 26 años (...) Después de “El Pelotón”.

Actualmente, el chileno factura en Perú, pero confesó no haber planeado que sea así, ya que tuvo un golpe de suerte: ”Fue random, yo no he buscado nada, han aparecido cosas (...) me contactó un productor de Perú a Chile, y me dijo hola ‘yo soy tal fulanito, yo compré el formato de “Calle 7″ en Perú, hice una encuesta en Facebook de a quién querían conocer y ganaste tú, por eso quiero traerte a Perú para un evento con los fans”.

TE PUEDE INTERESAR