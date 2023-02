Fuertes declaraciones. Pancho Rodríguez retornó hace algunos meses a Perú luego de vivir un complicado momento con Migraciones. Es por ello, que desde entonces ha tratado de todas las maneras posibles el no referirse a Yahaira Plasencia, debido a un proceso legal que esta le entabló al enviarle una carta notarial.

Sin embargo, recientemente el chileno estuvo como invitado especial en el canal de Youtube de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren , donde no pudo evitar ser consultado sobre su ‘tóxica’ amistad con la popular ‘Reina del toto’.

En un primer momento, Pancho dejó en claro que no tiene resentimientos con Yahaira, a quien visitó en su cumpleaños durante la pandemia, pese que las reuniones sociales estaban prohibidas en aquel entonces.

“No tengo idea de qué será de la vida de ella, pero siempre le deseo lo mejor. Hace años que no sé de ella, pero le deseo lo mejor. ¿Si le guardo rencor? No, cero rencor, no somos amigos, no tenemos nada en común hoy en día, pero también le deseo lo mejor, que le vaya bien a su música y sus cosas”, comenzó diciendo.

“No nunca (estuvo enamorado de Yahaira), salíamos en grupo. Fuimos amigos, es lo que he contado y fue una amistad que duró lo que tenía que durar. El tema de ella, es un tema que ni siquiera me motiva a hablar, con respecto a ella, con la relación que tuvimos. No hay amistad, no hay nada”, expresó con el rostro bastante incómodo.

