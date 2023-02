Una vez más, Melissa Paredes y Magaly Medina se ven enfrascadas en una discusión por críticas que inició la ‘urraca’, quien contó que algunos miembros del club, al que fue la exmodelo, se horrorizaron al verla en hilo dental, además exponiendo que el ‘Activador’ espera a que le paguen la cuenta.

Los reporteros de ‘Amor y fuego’ lograron obtener declaraciones de Melissa Paredes, quien no dudó en dejarle una chiquita a Magaly con una indirecta: “No, no sé ni me interesa, pero tanto se ataca la mujer, como claro pensará, pues que ‘ah ahorita mi marido va y la ve, me muero, tiene cabello negro, es trigueña’”.

Rodrigo González y Gigi Mitre chaparon al toque la indirecta que intentó revelar los gustos del esposo de Magaly Medina, que serían como Giulliana Rengifo, con quien la ‘urraca’ tuvo otro problema mediático luego que la cantante revelara que tuvo un corto romance con el Notario.

TE PUEDE INTERESAR