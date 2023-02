Melissa Paredes dice no desearle el mal a Magaly Medina, pero dejó entrever - una vez más - que al notario tiene debilidad por otras mujeres y no respetaría su matrimonio.

Y es que la modelo no se tranquila al afirmar que la ‘Urraca’ tiene que andar “ cuidando a su marido sino voltea a ver a otras mujeres”. Ahora, la conductora de ‘Préndete’ sostuvo que ella le podría parecer una mujer atractiva al notario.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre el notario de Magaly?

Melissa Paredes cree que Magaly tiene temor de que su esposo Alfredo Zambrano pueda mirar con otros ojo a la modelo o, simplemente, pueda fijarse en ella. Por eso, la periodista habría revelado que los socios del club Árabe tildaron de ‘bataclana’ a la actriz cuando la vieron en tanga.

“Si no le gusta (que yo ande en bikini) que no lleve a su pingüino (el notario) y listo. No sé si estaba allí ni me interesa, ¿tanto se ataca la mujer? Ella pensará ‘ay mi marido ahora va y la ve, me muero, tiene pelo negro, es trigueña...’” , dijo Melissa, haciendo referencia a un parecido físico con Giuliana Rengifo, quien tuvo un amorío casual con el abogado.

