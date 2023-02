Melissa Paredes volvió a disparar contra Magaly Medina, luego de que ella dejara en evidencia las críticas que recibió la modelo por llegar en hilo dental al Club Árabe, siendo tildada de ‘bataclana’.

La conductora de ‘Préndete’ aprovechó las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para lanzar sus cuchillos contras la ‘Urraca’.

“Me parece que es la enemiga de todas las mujeres, odia a las mujeres no sé por qué. Super innecesario su comentarios, machista total, clasista, retrógrada total. Yo a ella no le he hecho nada” , comentó la exesposa de Rodrigo Cuba.

Además, mandó una advertencia a la periodista, dejando entrever que la puede demandar y meterla en la cárcel, como lo hizo Paolo Guerrero en el 2008, cuando fue sentenciada a cinco meses prisión efectiva y trasladada al penal Santa Mónica.

“Ella si hablo y habló, dijo mil cosas, cero credibilidad tiene la mujer (…) Miedo le tuve el día que dijo ‘quítenle a su hija’. Ese día yo entré en pavor, pero lo que te mata te hace más fuerte (...) A pesar de que ella me deseó todo lo peor del mundo, gracias a Dios la justicia estuvo a mi favor, y todo se solucionó. Yo no le deseo el mal, pero hay que medirse porque ya conmigo cometió muchísimas faltas y con Paolo (Guerrero) creo que fue menos ”, sostuvo.

Magaly califica a Melissa como ‘la sacavueltera más grande del Perú’

La ‘urraca’ recordó la infidelidad de Melissa Paredes, burlándose de los consejos que da: “ La sacavueltera más grande del Perú me dice que cuide a mi marido”.

La periodista comendó que la decencia no es parte de la vida de la exesposa del ‘Gato’ Cuba, quien fue sorprendido por la infidelidad de la madre de su primera hija con el ‘Activador’: “Qué sabrá ella de decencia si no supo respetar el compromiso con el Gato Cuba, lo hizo a escondida”.

