La modelo brasileña Ana Paula Consorte, actual pareja de Paolo Guerrero, rompió su silencio y se pronunció por primera vez sobre la madre del Depredador, la popular ‘Doña Peta’, quien generó bastante controversia por sus declaraciones. Es que, pese a que la novia de Guerrero está embarazada, Petronila Gonzáles dejó entrever que no está de acuerdo con el romance de su hijo de 39 años.

“Yo eso me mantengo bien al margen, eso me lo dejan en mi corazón, yo lo sé, lo que siento y lo que tengo y ahí no más”, dijo doña Peta.

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, Consorte habló por primera vez sobre su relación con su famosa suegrita. “¿Estás sorprendida con las declaraciones de tu suegra?”, le preguntaron.

“No me sorprende, cada uno dice lo que quiere y lo que entiende como correcto. Soy feliz con Paolo, eso es lo que importa”, respondió restando importancia a los dichos por ‘Peta’.

“No tengo mucho contacto con ella, es una persona muy querida y me trato muy bien cuando estuvimos juntos, al igual que toda la familia de Paolo, hermanos, tías, primos”, agregó muy diplomática.