Durante los primeros días de gobierno de Dina Boluarte y con las protestas cada vez más agresivas en el Perú, Magaly Medina decidió pronunciarse, resaltando la falta de autoridad que representan la presidente y el congreso peruano.

Sobre la cartera ministerial que eligió Dina Boluarte, Magaly Medina resaltó que nadie los respeta ni los conoce, por lo que serían una mala elección que contribuye al caos: “La gente no los respeta, no los conoce, son un grupo de desconocidos, quizá en otro momento serían un buen gabinete”.

Por si fuera poco, el presidente del consejo de ministros, se refirió a la ‘urraca’, usándola como ejemplo de persona que destruye a otros, logrando que Magaly le devuelva el golpe: “Creo que el premier debería respetar a una periodista que tiene un público, que tiene una trayectoria y que respeta su rubro, por eso no me he metido en política y no quiero hacerlo y dejar de tirarme barro, sobre todo porque yo no le hice nada”.

