El público la apoya. Cientos de usuarios decidieron utilizar sus redes sociales para alzar su voy y apoyar a Magaly Solier, quien recientemente apareció en el programa de Magaly Medina un tanto “desorientada” y bastante afectada por haber perdido la tutela de sus dos menores hijos.

Y que los cibernautas invitaron a tener un poco de solidaridad y empatía con la actriz peruana, debido al complicado momento que atraviesa.

A través de Twitter, el público se unió en cadena de apoyo a la intérprete de la primera película peruana nominada al Oscar, “La Teta asustada”, y pidieron evitar juzgar su situación y solicitar ayuda urgente ante una aparente depresión.

“Que linda y talentosa en Magaly Solier, quiera Dios pueda mejorar para que brille más y más”, “Fuerza #magalysolier, que puedas superar tus problemas personales”, son algunos de los comentarios en la red social.

“Necesita apoyo profesional y espiritual. Recemos por ella”, “Qué dolor me da ver a la talentosa y reconocida actriz Magaly Solier en esa situación. El alcoholismo es una enfermedad terrible que afecta no sólo al alcohólico, sino a toda la familia”, “Cada persona tiene sus propios conflictos internos, es entendible más no es justificable”, agregaron los internautas.

Sin embrago, hubieron algunos usuarios que cuestionaron duramente a Magaly Medina por haberse “aprovechado” del mal estado de Solier para entrevistarla.

“Lamentable la situación de Magaly Solier y deplorable el aprovechamiento de esa tragedia por parte de Magaly Medina para sumar puntos de rating”, “Me preocupa mucho que Magaly Medina no esté en la capacidad de identificar cuándo detener una entrevista”, “Vean en Magaly tv cómo no entrevistar a una persona con problemas familiares, señalada de tener problemas con el alcohol”, expresaron.

