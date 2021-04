La expareja de Sheyla Rojas, Pedro Moral, reveló que su boda no costará 170 mil dólares. En diálogo con “Magaly TV La firme”, señaló que se está esforzando muchísimo para realizar el matrimonio que su pareja, Fabiola Garavito, se merece.

“(La boda será) el próximo año de todas maneras. Me iba a casar este año, pero por la pandemia y todo, por la manera en que nos queremos casar, no quiero que sea algo chico, tampoco algo ‘wow’, pero quiero que vaya toda mi familia, mi familia es numerosa y la familia de ella también”, explicó Pedro Moral, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos de ‘luna de miel adelantada’ con su novia.

Sobre el precio de la boda, Pedro Moral respondió: “No tengo idea y tampoco me gustaría decirlo. Eso ustedes lo tendrían que ver, no me gustaría comentarlo. Lo que sí te puedo decir es que será una boda de ensueño y quiero que Fabiola se acuerde de ese día toda su vida y lo voy a hacer así”.

“Tu boda esta vez no va a tener un presupuesto de 170 mil dólares”, bromeó Magaly Medina, recordando cuánto iba a costar su boda con Sheyla Rojas.

“No creo, pero de hecho va a ser una boda linda, con toda mi familia, toda su familia (...) voy a poner todo mi esfuerzo para que Fabiola lo recuerde toda su vida”, respondió Pedro Moral.

Por su parte, Magaly Medina sorprendió al coincidir con Pedro Moral de que algunos errores en la vida no son más que experiencias para hacer mejor las cosas. “Estas son experiencias, no fracasos, porque cada experiencia que uno vive te enseña algo, te deja una lección, así es como hay que tomarlo”, dijo la “urraca”.

Pedro Moral bromeó asegurando que tiene “correa” y le pidió a Magaly que siga “metiéndole tu ají y pimienta”.

