En marzo su nombre ya era voceado para integrarse a la nueva temporada de “De vuelta al barrio”, pero vino la pandemia y alteró los planes de todos. La teleserie ya anunció su retorno a la pantalla chica con nuevos personajes, Magdyel Ugaz es uno de ellos y regresa a la ficción con “La Chafloque”.

- ¿Nos puedes adelantar algo de “La Chafloque”?

Te puedo decir que es una mujer que se ha hecho a pulso, y eso me encanta porque me identifico totalmente con ella. Es una mujer de

estos tiempos: independiente, con mucho optimismo, siempre con una sonrisa, amable, apoya al otro, pero también tiene calle, sabrosura y barrio.

-Tremendo reto hacer olvidar a la “Teresita” que todavía está en la retina del público peruano...

La voy a amar toda mi vida a mi Tere. Ahora que hay campañas de ‘no a los estereotipos’, ella en la ficción hace muchos años ya lo hacía y hablaba del empoderamiento femenino. Me siento más que orgullosa, no sé ni cómo decirlo, y no era ni consciente de lo que hacía con ese personaje, y ahora digo qué hermosa era mi Tere.

-¿Cuáles son tus expectativas con esta serie que al principio le costó un poco consolidarse?

Se ganó su lugar y me parece maravilloso. Viviendo esta pandemia, yo solo quiero disfrutar y divertirme ahora, no pido más. Es egoísta de parte de uno, querer pedir más. Vivir, tener salud, tener a los tuyos cerca y trabajo es todo, más expectativas no tengo.

-Como a muchos, esta situación te habrá hecho reflexionar....

Llevo un tiempo reflexionando sobre muchas cosas, pero creo que esta pandemia ha sido un sacudón para todos, porque hay muchas cosas que dábamos por sentado: éramos felices y no nos dábamos cuenta.

-¿La vida está siendo generosa contigo?

Depende de cómo se pare uno ante la vida. Yo misma me he dado cuenta, que si me paro desde una situación pesimista, la vida puede ser terrible, y estoy aprendiendo eso. Yo he decidido agradecer porque creo que eso me hace bien.

-¿Qué nos faltó?

La toma de conciencia creo que ha sido un talón de Aquiles para nosotros, creo que lo tomamos a la ligera y lo subestimamos, y por eso nos ha pasado todo lo que ya sabemos.

- ¿Con toda esta coyuntura congelaste tus óvulos?

He reflexionado, pero no desde la desesperación. Dije por qué no congelar mis óvulos si dentro de mis planes también resuena la maternidad y ahora un poco más.

-¿Qué sensación te dejó el escándalo de Mayra Couto y Andrés Wiese?

Si una mujer siente que están invadiendo su espacio y se ha sentido vulnerada, creo que es importante que lo comente. Estamos en una época en la que es importante hablar y visibilizar estos temas porque es una responsabilidad que tenemos como sociedad.

- Olenka Zimmermann dijo que había mucho mañoso en el medio artístico, tras las denuncias de acoso que recibió el cineasta Frank Pérez-Garland.

No me voy a referir a casos en particular, pero lamento profundamente -y lo digo con un dolor en el corazón- que otra mujer pueda decir: ‘¿cómo pudiste quedarte callada?’. Si entre nosotras no nos acompañamos en esta lucha, yo no sé quién nos va a acompañar. Lo he escuchado en televisión y cuando lo escuché me dolió en el alma que lo haga una mujer.