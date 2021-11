La actriz Magdyel Ugaz sorprendió a propios y extraños al aparecer casi irreconocible en un video de TikTok. Fue el periodista de espectáculos Samuel Suárez quien difundió las reacciones de los usuarios ante un eventual ‘arreglito’ de la recordada ‘Teresita’.

“¿Magdyel Ugaz se hizo un arreglito o la gente en TikTok ya alucina?”, se preguntó el popular ‘Samu’.

Y es que la exintegrante de la desaparecida serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ luce una nariz muy ‘levantada’, cambiándole la apariencia de su rostro. Recordemos que ya la actriz de 37 años ya se había operado la nariz cuando era una adolescente. “Sí me operé la nariz. Me la operé a los 17 años. De hecho no recomiendo que se operen tan jovencitas”, expresó en una entrevista en el 2020.

Al parecer, Ugaz habría decidido someterse a un nuevo retoque.

“Se le pasó la mano en su nariz”, “¿acaso se hizo algo en la nariz?”, “pensé que era la única que se había dado cuenta de su nariz”, “Ay noo, mucho te la levantaron”, “Qué le pasó a tu nariz”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Magdyel Ugaz se hizo arreglito en la nariz | FOTO: Captura Instandula

