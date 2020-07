Magdyel Ugaz publica inédita foto de su primer día de grabación de ‘Mil Oficios’: “Me veo tímida”

La actriz Magdyel Ugaz compartió una fotografía inédita de su primer día de grabación en la exitosa y recordada serie “Mil Oficios”. En la instantánea, la artista aparece sonriendo tímidamente y abrazada de los actores Michael Finseth y Giselle Collao, quienes dieron vida a ‘Memo’ y ‘Lucia’, respectivamente.

“#TBT a mi primer día de grabación junto a @gis_collao y @mikefinseth en el que sería mi primer trabajo en TV: Mil Oficios”, escribió en las primeras líneas del mensaje la actriz de 36 años.

En el mensaje, Magdyel recordó que en esa foto “tenía 16 años, me veo tímida pero creo que eran más nervios. En ese momento no me imaginaba que la vida me iba a regalar la bendición de poder vivir de lo que amo: ACTUAR”.

En solo unas horas, la publicación alcanzó a tener más de 22 mil “me gusta”. En los comentarios sus fanáticos recordaron con cariño la serie peruana que se emitía por Panamericana Televisión.

“Esa serie, lindos recuerdos de mi adolescencia. Corría del trabajo a casa a ver ‘Mil oficios’ con toda la familia”, “Que linda Magdyel, sigues teniendo ese ángel, esa mirada, sigues siendo tú”, “Oh qué bello recuerdo. Qué bendición la tuya haber participado en dos grandes series de nuestra TV, y en especial esta”, son algunos comentarios de los fans.

“Mil oficios” fue una de las series más exitosas de la TV. El programa televisivo tuvo cuatro temporadas y contaba la historia de Renato Reyes (Adolfo Chuiman), un hombre viudo que tras despedido intempestivamente se tiene que dedicar a realizar un sin fin de oficios para mantener a su familia.

VIDEO RECOMENDADO

Magdyel Ugaz explica su proceso de congelamiento de óvulos

Magdyel Ugaz explica su proceso de congelamiento de óvulos