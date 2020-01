La reconocida actriz nacional Magdyel Ugaz se destapa frente a las cámaras de América Espectáculos y comenta sobre el tema amoroso y la posibilidad de convertirse en madre a sus 35 años de edad.

“Muchos me preguntan y me dicen: te vemos tan linda, ¿cuándo vas a tener el hijo?, ¿cuándo vas a tener novio?. Siento que hemos aprendido de que la felicidad tiene que ver con otra persona, con un hijo. Me imagino que debe ser hermoso tener un hijo, pero creo que mucho más hermoso es enamorarte de ti”, expresó la artista.

Cabe recalcar que la actriz que encarnó a la popular ‘Teresita’ en Al Fondo hay Sitio, no tiene pareja hace cinco años.

“Lo que no quiero es estar por estar con alguien. Quiero estar con alguien con el que sienta que me acompañe bonito. Este año que ha pasado he trabajado y sigo trabajando en mirarme con cariño, con amor, así suene cliché”, manifestó la actriz.

Por otra parte, cuando le mencionaron el tema de la maternidad, indicó que no descarta la posibilidad de adoptar.

“El tema de la adopción en una idea muy linda. Me encantaría, lo conversé con mi mamá en algún momento y siento que sería bonito e importante”, finalizó.

Magdyel