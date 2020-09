Ojo Show







Maisie Williams revela que no era Arya Stark quien iba a asesinar al “Rey de la Noche” en “Game of Thrones” | VIDEO En una reciente entrevista a The Hollwyood Reporter, la actriz indicó que era Jon Snow quien estaba destinado a matar al líder de los ’Caminantes blancos’ en la Batalla de Winterfell.