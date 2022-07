La influencer Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, reveló que contrató a una persona para que la ayude con el cuidado de su hija Aitana, quien recientemente cumplió un mes de vida.

“Esta semana empezó una chica que me estaba ayudando con la gorda también, entonces por eso voy a poder organizarme mejor con mis tiempos”, contó Majo Parodi. Según la influencer, volverá a trabajar.

“Pero el primer mes, obviamente, o sea, me encanta estar con ella, entonces yo hago todo porque es algo que me encanta, pero obviamente hay que seguir, por eso dije ‘no, es hora de que alguien me ayude con la gorda’”, comentó.

Además, Majo Parodi explicó que su familia también la ayuda a cuidar a la bebé: “Cuantas más manos tengamos, es más ayuda. Yo siento que esas manos las tengo más en la tarde/noche, entonces, por ejemplo, he puesto algunas consultas que he tenido en la tarde/noche, que siento que es donde más me pueden ayudar porque en la mañana cada uno hace sus cosas, esta semana también está la chica que me ayuda con la gorda”.

“Me siento más tranquila en la tarde/noche dejándola bien sea con mis papás o con mis hermanos, bueno, con Flavio (su pareja), entonces como que ahí he hecho unas consultas online y ya voy a retomar las presenciales. Obviamente la gorda recién ha cumplido un mes y es un mes de adaptación”, añadió.

Fuente: Instagram @twosidesblog

