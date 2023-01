María José Parodi , hermana de Patricio Parodi, se defendió de las críticas por confesar que vive cómodamente en la casa de sus padres, en La Molina. Como se saben, la influencer tiene una bebé que se llama Aitana y que cumplirá 1 año de edad el 8 de junio de 2023.

Majo Parodi respondió a las preguntas de sus fans, quienes la cuestionaron por seguir viviendo en la casa de sus padres, pese a tener un bebé. Se desconoce si aún mantiene su relación sentimental con el padre de su hija.

Ella no se hace ‘paltas’ en vivir bajo el mismo techo de sus padres, ya que prefiere mantener su mismo estilo de vida holgada.

“No le veo nada de malo de todo, pero pasó lo de Aitana y me quedé en la casa de mis papás. Sí, sigo viviendo donde mis papás y viviré acá hasta crea que ya puedo mudarme sola, (aunque) no me gustaría mudarme sola y vivir como ‘apretadas’, no como con el estilo con el que estoy acostumbrada. Es mi opinión. No me mudaría para estar no cómoda, encima estoy con la gorda que para mi es bastante, ver cómo se maneja una casa sola, no . La casa es espaciosa y nadie se mete en el espacio de nadie”, comentó.

La casa de los Parodi es tan grande que Majo Parodi se mudará a un departamento que está dentro del inmueble.

“Entre esta semana y la próxima me voy a psar a un departamento, que igual es dentro de la casa, igual voy a vivir bajo el mismo techo de mi papá”, comentó