La conductora de “En Boca de Todos”, Maju Mantilla, se coronó como Miss Mundo hace 17 años y su esposo no se olvidó.

Gustavo Salcedo, el compañero de vida de nuestra Maju Mantilla, recordó su coronación con un emotivo mensaje, lleno de amor y admiración.

“Orgulloso de ti Maju Mantilla...hace 17 años te coronaron Miss Word!. No se equivocaron, sobretodo de tu belleza interior”, escribió Gustavo Salcedo.

La publicación escrita por su esposo fue compartido por la propia conductora de “En Boca de Todos”.

¿Maju Mantilla quiere tener otro hijo con su esposo Gustavo Salcedo?

En declaraciones para América Espectáculos, la ganadora del Miss Mundo 2004 habló sobre su matrimonio y si ha pensado en tener a su tercer hijo. Como se sabe, ya tienen dos pequeños: Luna María y Gustavo.

“No, por ahora no. Mis niños todavía están chiquitos, ocho y cinco años. Ahorita no lo he pensado, recuerdo que cuando me casé dije: ‘quiero tres hijos’, mi esposo también, pero viendo el tiempo que hay que dedicarles para el colegio, las tareas, jugar, viajar y nosotros también trabajamos, entonces por el momento no hemos pensado tener un tercero”, señaló Maju.

