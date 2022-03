La conductora de “En boca de todos”, Maju Mantilla, estuvo acompañada de su esposo Gustavo Salcedo en la alfombra roja de la película “¿Quién dijo Detox?”. Ambos fueron consultados por la posibilidad de tener otro hijo.

Para las cámaras de América Espectáculos, la conocida presentadora de televisión aclaró que no han pensando todavía en ampliar la familia, ya que sus hijos están pequeños y necesitan toda la atención que les pueda brindar.

“Todavía no, por el momento no está en planes. Hay que dedicarle tiempo a los chicos, pasar tiempo en familia. Los chicos requieren su espacio cada uno, así que por el momento no está en planes”, manifestó Salcedo.

“Desde un inicio nosotros decíamos que queríamos 3 hijos, pero sabemos que ellos necesitan tiempo, disfrutar con papá y mamá. Nosotros también trabajamos y en todo eso creo que por ahora no hemos pensado. Estamos disfrutando el tiempo que necesitan los niños”, agregó Mantilla.

Por otro lado, Maju Mantilla también se refirió a su rol protagónico en la película “¿Quién dijo Detox?” y confesó que su esposo la ayuda a repasar sus guiones.

“Me ha pasado varias veces que quería repasar el texto y necesitaba de alguien que me de el pie del otro personaje para yo poder repasar, memorizar. Le pedí a él y después de trabajar todo el día me decía sí”, contó Maju Mantilla.

