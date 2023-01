Verónica Alcalá , madre de Alejandra Baigorria, fue captada en una fiesta en el balneario de Asia, sur de Lima. La recordada modelo de la de la revista ‘Zona de Impacto’ fue captada en presunto estado de ebriedad junto a quien sería su actual pareja.

De acuerdo a las imágenes difundidas en ‘Amor y Fuego’, la pareja habría estado discutiendo en la vía pública, aunque antes fueron captados en tremendos besos.

“Acá te quedas mier...”, se le escucha decir a la ‘suegra’ de Said Palao. En determinado momento, casi tiene un accidente al intentar subir al taxi que la recogía.

Mamá de Alejandra Baigorria es captada agrediendo a menor de edad

En marzo del 2022, Verónica Alcalá protagonizó una riña callejera en una urbanización exclusiva de Chorrillos y el agredido sería un menor de edad.

En las imágenes difundidas por “Magaly TV: La Firme” se ve a la progenitora de la empresaria bastante ofuscada y golpeando a un adolescente porque supuestamente agredió a su hijo.

“Con mi hijo no te vas a meter, mírame bien la cara. A mi hijo no lo vas a venir a pegar ¿ok? Sigan caminando, avancen como ratas que son, avanza como rata que eres. Se van a acordar de mí, a mi hijo no lo toca nadie”, se le oye decir a la madre de la chica reality.

¿Quién es Verónica Alcalá?

Verónica Alcalá en los años 90′ fue una de las modelos top del Perú y apareció en varias ediciones de la revista Zona de impacto, una de las más vendidas a nivel nacional.

Tuvo una relación de 5 años con Javier Meneses, creador de “Zona de Impacto”.

TE PUEDE INTERESAR