La señora Maggie Liza, la mamá de la modelo Angie Jibaja, no pudo evitar el llanto al hablar de su polémica familiar, quien el último viernes fue atacada por un anciano, de 75 años, que vivía con ella.

El mismo día de la agresión, Maggie Liza conversó con el programa Tengo algo que decirte y no pudo evitar llorar por la incertidumbre respecto a la salud de su hija.

“Mi hija está sola, está sola, ¿quién está con mi hija? nadie, está solita mi hija y no sé que le va a pasar, solo me dijeron que está grave, te pido que me ayudes”, dijo la desesperada mujer vía telefónica, desde Chile.

En ese momento, Angie Jibaja era operada y su mamá sufría por la incertidumbre: “no sé nada, no sé qué hacer ahorita para ir a ver a mi hija, solo sé que están operándola, nada más”.

