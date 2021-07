¡No se quedó callada! La mamá de la deportista Carla Rueda ‘Cotito’ le respondió fuerte y claro a Jossmery Toledo , luego de que se peleara con su hija en la cuarta gala de “Reinas del Show” .

La rencilla entre Jossmery y la Cotito inició porque la ‘extombita’ se refirió a Rueda como “una niña de cinco años” , pues habría pedido que no voten por ella. Sin embargo, la cosa se puso personal cuando agregó: “Yo no estoy de sobona llevándole carapulcra”.

Esta frase molestó a Carla Rueda, pues su madre había llevado días atrás comida para todas las concursantes y parte del equipo de la ‘Señito’.

Tras la tensa discusión en vivo, la deportista subió a sus historias de Instagram la contundente respuesta de su madre.

“No me gustó nada de eso. Me encantó tu presentación, me dio mucha alegría, pero no me gustó ese laberinto de ahí, donde una dijo la otra dijo, esto que el otro. No me gustó, a la madre se respeta”, comentó la señora Evangelina.

“El problema que ustedes puedan tener es entre ustedes, cada una tiene su madre y se le respeta, a la madre no se le toca”, agregó la madre de familia.

