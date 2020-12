¿Ya la aprueba? Mario Irivarren estuvo enlazado con el programa “En boca de todos” junto a su madre Doña Marcela, quien no pudo evitar ser consultada sobre la relación que mantiene su hijo con la popular Vania Bludau.

“Es una chica muy linda, no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, pero por lo que la he visto en televisión, sé que es una buena chica, emprendedora y trabajadora”, fue el comentario de la mamá del chico reality.

Por su parte, Ricardo Rondón le preguntó a Doña Marcela si es que Vania sería la “pareja ideal” para el combatiente, a lo que ella afirmó que “eso se verá con el tiempo”.

Mamá De Mario Irivarren sobre Vania - Ojo

