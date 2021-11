El periodista Samuel Suárez aclaró que se pudo malentender lo que él dijo sobre que Rosángela Espinoza le haya aparecido como publicidad a muchas de sus seguidoras, luego que Blanca López le reclamó al conductor de ‘Instarandula’.

“Mi hija jamás pagaría para tener seguidores”, fue así como la madre de Rosángela inició el reclamo al conductor de ‘Instarandula’ por las portadas que salieron donde se anunciaba que Rosángela pagaba por seguidores.

Imagen captura de @instarandula

El periodista fue tajante en lo que él dijo: “Yo no he hablado ni he puesto en discusión que los cuatro millones y pico que tiene Rosángela sean falsos(...). Lo que sí estoy exponiendo es que ella definitivamente invierte en publicidad”.

Samuel aclaró todos los malentendidos que pudo haber con los medios: “A lo mejor no me dejé entender bien con los medios y se pudo interpretar eso yo no he dicho en ningún momento que los seguidores de Rosángela sean falsos”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Brunela Horna envía mensaje a Richard Acuña

No ocultó su malestar. https://www.americatv.com.pe/