La nueva temporada de ‘El Perú tiene talento’ fue confirmada y se presentó a los jurados y entre ellos la sorpresa fue Mimy Succar, madre del percusionista, con quien acaba de lanzar su primer sencillo.

En la última entrega de ‘La Voz senior’ vimos aún Tony Succar conmovido al oír cantar a su mamá, quien sorprendió con un canto elogiado por los otros jurados. En aquella oportunidad Tony le prometió a su madre grabar una canción juntos y pocos meses después se lanzó el primer sencillo de Mimy Succar.

Ser ahora jurado de ‘El Perú tiene talento’ sería uno de los sueños de la madre de Tony y él no dudó en celebrar su logro a través de sus redes sociales: “No tengo palabras para describir lo feliz que me siento por mi mamá, logrando este gran sueño @mimysuccar jurada de @perutienetalento ! Gracias @latina.pe @suumbert @ricardomoranvargas @mathiasbrivio @schullerrenzoof @gianellaneyra_ y todo el equipo! Vamos, Perú si tiene demasiado talento!”.

