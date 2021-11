El percusionista peruano Tony Succar vuelve a hacer historia. Tras consagrarse con dos Latin Grammy en 2019, el músico acaba de ser nominado al Grammy por su álbum “Live in Perú”, derivado de un concierto que llevó a cabo en nuestro país y lanzado este 2021.

A través de sus stories de Instagram, el exjurado de “La Voz Senior” sorprendió a todos al compartir una serie de clips donde manifiesta su emoción por el logro. “No lo puedo creer, muchas gracias a todos”, expresa mientras da saltos de alegría.

Como se recuerda, Tony Succar había sido nominado al Grammy Latino, llevándose dos galardones en 2019. Sin embargo, esta es la primera vez que está nominado al evento principal. Competirá en la categoría Mejor álbum tropical latino.

“Live in Perú” de Tony Succar competirá contra “Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, “En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico, “Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola y “Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

El álbum de Tony Succar está compuesto por un total de 19 temas, con una duración de 1 hora con 35 minutos. Entre sus temas destacan versiones de “Billie Jean” (Michael Jackson), “Será que no me amas” (Luis Miguel), “A puro dolor” (Son By Four), “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars, entre otros.

