La actriz cómica Susan Cristán, más conocida como la “chola Puca” se mostró muy conmovida por el fallecimiento de Carlitos Rojas, hermano de Manolo Rojas, quien estuvo luchando contra el coronavirus o Covid-19.

A través de su cuenta de Facebook, ´la “Chola Puca” lamentó la pronta partida de Carlitos Rojas. “Es difícil de aceptar tu partida Carlos Rojas Ibañez, te vamos a extrañar como la c**. Nunca olvidaré tus consejos que cada vez que me sentía derrumbada me decías Pukis que pasa tu eres fuerte no j**”.

La “Chola Puca” también recordó como el hermano de Manolo Rojas confió en su talento. “Gracias Carlitos por confiar en mi creer en mi talento. Esta foto fue nuestro primer viaje al extranjero y recuerdo aun cuando me dijiste pukis tienes que seguir esta carrera no es fácil, tienes que desayunar chistes, almorzar chiste,cena chiste prepárate para que te llamen y este preparada que sepan que puedes dar más. Hasta pronto Amigo”, escribió.

La noticia fue confirmada a través de Facebook por el amigo de la familia, Juan Bojanich.

“SE NOS FUE UN GRAN AMIGO UN HERMANO DESCANSA EN PAZ CARLITOS ROJAS SIEMPRE RECORDAREMOS TUS SABIOS Y BUENOS CONCEJOS TE EXTRAÑAREMOS MUCHO TUS AMIGOS QUE SIEMPRE NOS JUNTABAMOS EN LA OFICINA AHORA ESTARAS JUNTO A RAUL TU VIEJITO ADIOS AMIGO NUNCA TE OLVIDAREMOS Y ALGUN DIA NOS VOLVEREMOS A ENCONTRAR”, escribió Juan Bojanich, quien al ser consultado por Diario Ojo, contó que Manolo Rojas ya sabe la noticia.

