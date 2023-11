Marcelo Tinelli decidió hablar sobre el beso que le dio a Milett Figueroa en ‘Bailando 2023′. Además, no cerró la posibilidad de tener más hijos, ahora que ha confirmado su romance con la modelo.

“ No cierro la posibidad de tener más hijos. No sé si lo estoy deseando hoy; pero no cierro la posibilidad ”, manifestó el conductor argentino.

Por otro lado, sobre el beso con la exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’ confesó que fue sorprendido tras la coreografía de la peruana. “ Quedé como en medio o fuera del lugar... justo estaba (ella) ahí afuera de cámaras y le di un beso ”, aseguró.

En ese sentido, Tinelli manifestó que no es de guardar sus relaciones en privado. “Me parece que guardarlo, en un momento hasta que me siento cómodo”, añadió.

