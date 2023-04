Marco Antonio Guerrero se ha vuelto viral tras dar una entrevista a Carlos Orozco para su canal de Youtube. Y es que pese a que dicha conversación se dio hace dos meses atrás, una confesión del cantante sobre que embarazó a su enamorada de 14 años cuando él tenía 21 años, ha causado bastante polémica en redes sociales.

“Tengo una hija de 14 años, cuando estaba en Hermanos Yaipén... La mamá de mi hija, lo tengo que confesar porque fue algo que pasó, es muy joven. Ella es menor que yo por 7 años, ella es madre muy joven porque su hija tiene14, ella tiene 30. Ella salió embarazada antes de cumplir los 15 años, yo tenía 21 años ”, comenzó diciendo.

Frente a ello, el youtuber Carlos Orozco quedó impactado, mientras que Marco Antonio confesó haberse enamorado perdidamente de la madre de su hija, con quien mantuvo un largo romance.

“La conocí en Chiclayo, en la ciudad, porque vivía por ahí. No sabes lo que fue eso, estaba como loco, yo me enamoré... Estuvimos bastantes años, nos separamos un tiempo, 11 años de relación entre idas y vueltas . Antes de la pandemia cortamos porque ya no iba, ella no estaba a gusto, ni yo”, precisó.

Por otra parte, el artista peruano también comentó que su hija fue totalmente planificada, no fue por un descuido. “Fue una relación bastante intensa porque fue la primera chica con la que quise tener un hijo. Mi hija es bienvenida, no es algo que salió de casualidad, fue algo que planificamos en nuestra locura porque ella era muy joven”, expresó.

