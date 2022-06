El cantante Marco Romero ya se encuentra rumbo a Qatar para apoyar a la selección peruana en el repechaje contra Australia, buscando el cupo para la Copa del Mundo 2022.

“Estaremos llegando a Qatar el sábado en la noche y ahí nos uniremos a la gente de “Sentimiento Blanquirrojo”, porque vamos a ir a cantar a Qatar, a gritar, a dejar la garganta, a dejar nuestros corazones, nuestra alma, uniendo cada una de las ilusiones de todos los peruanos, porque en el lugar donde se encuentre un peruano, donde esté un corazón peruano y una bandera, estará nuestro canto, estará nuestro hinchaje”, dijo el cantante antes de partir.

La ruta iniciará con un vuelo de Lima hasta Dallas, Estados Unidos, y luego hacia Madrid, España, donde estará por un día. Finalmente, partirá a Doja, Qatar, junto a Gonzalo Calmet (con quien compuso el tema “Vamos Perú”).

En ese sentido, Marco Romero recordó que el tema “Vamos Perú” ya se ha convertido en otro himno de la ‘blanquirroja’: “Esta canción forma parte de la ruta a Qatar, desde hace algún tiempo cuando todavía el fútbol estaba paralizado, cuando todavía estábamos en pandemia y no se sabia si volvía. Y mi camino a Qatar, se dio ahora con “New Athletic”, y la posibilidad de ser Embajador me llena de orgullo, de satisfacción y de muchos sentimientos porque tuve la dicha y la suerte de componer una canción que afortunadamente se ha convertido en un grito de guerra, en un tema de fe, como me lo comentó alguna vez (Sergio) Markarián, cuando la cantamos por primera vez en la Videna con Óscar Avilés en el año 2013″.

Incluso, el artista recordó que pocos apostaban por la selección de Perú y, por el contrario, los niños de 10 y 11 años hinchaban por Brasil, Colombia, Argentina y se ponían la camiseta de un club extranjero.

“Esa historia cambió, esa historia forma parte de nosotros y también forma parte de una enseñanza que día a día nos ha dado la vida, que nos ha dado la posibilidad de creer, nos ha dado la posibilidad de cambiar ese chip. De tener entusiasmo y las ganas de salir hoy en día con la camiseta peruana, de alentar, de ver a un niño gritando y teniendo en la mente el nombre de cada uno de los jugadores de su Selección, eso lo hemos hecho todos juntos, y en ese todos juntos, están las marcas importantes peruanas, como New Athletic, que ha hecho posible que esto pase, que todos nos sintamos orgullosos de nuestra bandera, de nuestros colores, de nuestro escudo, de nuestra escarapela, de nuestro himno, de nuestro Contigo Perú, que lo hemos vuelto un segundo himno. Sobre tu pecho llevo tus colores y están mis amores Contigo Perú. Eso es lo que tenemos que cantar en Qatar”, manifestó.

