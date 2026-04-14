Los conciertos programados de la gira “María Conchita Única” en Lima y Arequipa en mayo han sido oficialmente cancelados, según informó desde Miami el equipo de management de la reconocida artista, All Parts Move.

La decisión responde al incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del promotor local encargado de la producción. Si bien el contrato había sido debidamente suscrito y las fechas anunciadas con anticipación, el promotor @MS.MS.PERU no cumplió con los compromisos de pago establecidos, lo que imposibilita la realización de ambos espectáculos en el país.

María Conchita Alonso lamenta profundamente esta situación y se encuentra realmente decepcionada de que su reencuentro con el público peruano tenga que postergarse. La artista estaba muy ilusionada con regresar a Lima y Arequipa y poder compartir nuevamente con sus seguidores en Perú.

“Estoy bastante triste, dolida, de que toda la emoción que tenía de ir por fin a Perú, en mayo, no va a poder ser. Hubo una falta de contrato con los promotores, lamentablemente. Estamos viendo otros promotores, porque las ganas, obviamente, de ir (a Perú) ahora son el triple. Les mando un abrazo a todos y espero tener buenas noticias pronto para todos ustedes”, comentó la artistas en un video que difundió en sus redes sociales.

Ante este escenario, la producción internacional recomienda al público no adquirir entradas para dichos eventos, a fin de evitar posibles inconvenientes o perjuicios económicos. Toda comunicación oficial será difundida exclusivamente a través de los canales autorizados.

El equipo de la artista informará a la brevedad sobre las acciones legales correspondientes que se estarán tomando en Miami frente a este incumplimiento por parte de MS.MS.PERU.

Asimismo, se espera poder reprogramar una visita a Perú en el futuro cercano, en condiciones adecuadas que permitan ofrecer al público la experiencia que merece.