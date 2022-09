No le perdona nada y menos si de infidelidades se trata. Yadira Cárdenas es la esposa cubana de Josimar y ella decidió delatar a su aún esposo, al revelar que la dejaron por María Fe Saldaña y le están pidiendo que se vaya de la casa.

Magaly comenzó criticando a María Fe Saldaña por olvidar que el salsero la dejó sola y embarazada en Perú para casarse con una cubana: “Para que alguien vuelva así tiene que ser una persona con poca personalidad, con muchos vacíos emocionales y esa tiene que ser María Fe Saldaña”.

Al revelar los cambios tan repentinos de pareja del salsero, la cuñada cubana del cantante afirmó que el amor no es para el cantante: “Yo en realidad no sé si Josimar sea capaz de sentir amor y María Fe es una muchacha como necesita, sin amor propio, sumisa, ella está acostumbrada a verlo rodeado de prostitutas y no dice nada, está calladita, con mi hermana no puede hacer eso”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO