María Fe Saldaña deja de lado sus problemas con el salsero Josimar y se muestra muy orgullosa en redes sociales por todo lo que está logrando por su futura bebita.

La joven madre enterneció a todos sus seguidores en Instagram al compartir un video de la ecografía de su bebé y aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a su hijita a la que decidió llamarla Jeilani.

“I am Happy with what i am achieving for you”, “Estoy feliz con lo que he logrado para ti”, fue el mensaje que posteó María Fe en su plataforma social.

La publicación estuvo acompañada de un video de la primera ecografía que le realizó a su pequeña. “Por si acaso es mi hija, chicas. Es la eco de mi hija. Ese día estaba feliz y la grabaron. Y yo le hice ese post con la eco y la frase. No es sacada de Google, la cree yo”, agregó en sus historias.

Como se recuerda, María Fe Saldaña está a punto de convertirse en madre de una niña, fruto de su relación con el interprete de ‘El Aventurero’, quien se encuentra en Estados Unidos ‘rehaciendo’ su vida con la cubana Yanira Cárdenas.

Fotos y Video: (Instagram/@mariafe_sb, @emgi.pe)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO