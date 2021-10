Josimar y María Fe Saldaña se muestran cada vez más alejados. Y es que mientras el cantante se encuentra pasándola de lo lindo en Estados Unidos, la joven viene trabajando en el lanzamiento de su marca.

Precisamente María Fe Saldaña decidió realizar una trasmisión en vivo para hablar más de su nuevo emprendimiento.

El portal Instarándula compartió una captura de pantalla del live de Instagram, donde se lee que un usuario llamado “@josimar_fidel21″ escribió “Te amo” a la María Fe.

Sin embargo, María Fe Saldaña rápidamente habría desmentido que se trate del verdadero Josimar, pues a este lo tiene bloqueado de la mencionada red social.

“Samu mira, en el en vivo de Mafer, Josimar le dice te amo y cuando empezaron a decirle a ella que no le haga caso, ella dijo ay por Dios chicos, claro que no es él, yo lo tengo bloqueado, y dijo que esa cuenta no es de él”, se lee en la imagen.

“¿Será cierto el chisme y Mafer bloqueó a Josimar?”, preguntó el periodista Samuel Suárez.





Foto: Instarándula

VIDEO RECOMENDADO

Maricarmen Marín llora en vivo

TE PUEDE INTERESAR