La salsera María Grazia Polanco se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su vida tras haber perdido a su padre hace algunas semanas atrás a causa del COVID-19.

Y es que la cantante estuvo invitada en el programa “En boca de Todos”, donde no pudo evitar quebrarse en vivo al ser sorprendida con una caja que contenía su primer micrófono, el cual fue un regaló su padre.

“Yo era su estrella, estaba orgulloso de mi, quería verme llevar lejos. Ha sido muy duro porque hace menos de un mes el COVID-19 se lo llevó y a sido muy difícil para mi familia y para mí, porque vivir sin él, todavía no me acostumbro, no me hago a la idea”, dijo entre lágrimas.

“Mi mamá toda la vida quiso ser cantante, ha querido cantar. En estos momentos difíciles para mi y mis hermanas y para toda mi familia en general, mi mamá se ha mostrado muy fuerte. Ella no ha dejado que la veamos quebrada, porque es normal, han sido muchos años con mi papá”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR