María Grazia Polanco, cantante de la agrupación salsera Bembé, comentó que no le afectaron los comentarios negativos de Janet Barboza durante la última edición de “El Artista del Año”, donde estuvo como invitada en el jurado.

Y es que la salsera aseguró que no toma en cuenta las críticas de la popular ‘Rulitos’, ya que la considera “una persona sin talento” y que tiene un nombre en la televisión por atacar a distintos personajes.

“Es parte de su personaje, pero no me afecta por más que haya intentado hacerlo. Ella no me conoce, finalmente a ella no le conozco talento alguno. Si está donde está es porque humilla a la gente. Si eso la hace sentir feliz, bien por ella. Yo me quedaré con las críticas buenas que hizo, pero no con las ofensas”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la artista peruana comparó a Janet con Tilsa Lozano, ya que pese a que la modelo no sea cantante, no ofende a los participantes con sus comentarios.

“Ya nos tiene cansados, si quiere vivir de su pasado, está bien. No es bueno vivir frustrados, que le vaya súper bien (...) Igual, Tilsa nunca ha humillado con sus comentarios”, finalizó diciendo para Trome.

TE PUEDE INTERESAR