La telenovela colombiana “Pasión de gavilanes”, aún a estos tiempos, sigue siendo furor en todo el mundo en especial por su constante re-transmisión. Los fanáticos pueden disfrutar de las repeticiones en varias plataformas digitales como Nova y Netflix, y así revivir la historia de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes.

La telenovela se estrenó en octubre del 2003 pero aquellos televidentes que la vieron en tiempo real recuerdan cada detalle, cada personaje que los marcó y la emoción que vivieron tras cada episodio de esta apasionante historia.

Uno de los personajes que marcó a muchos y que recuerdan es el de María Margarita Giraldo, una reconocida actriz que ha trabajado en innumerables novelas como “Yo soy Franky”, “Pasión de gavilanes”, “Mujeres al límite” entre otras.

María en fue conocida por su trayectoria en el mundo de la actuación llegando incluso a formar parte del elenco de “Zorro: la espada y la rosa” como Azucena. Su papel en pasión de gavilanes más reconocido fue el de Raquel Santos de Uribe.

VIDA DE MARÍA GIRALDO

María Giraldo confesó que había estado sumida en las drogas durante su adolescencia (Foto: Deisy Marroquín)

María Margarita Giraldo Gutiérrez, nació en Bogotá, Colombia el 18 de enero de 1950. Es hija de la actriz Teresa Gutiérrez y hermana de Miguel Varoni, por lo que desde muy pequeña se perfiló a ser una de las promesas futuras de las telenovelas colombianas, aunque empezó a actuar en su madurez.

Comenzó su carrera como La Gringa en “Don Chinche”, una producción de Pepe Sánchez y Fernando Gómez Agudelo. En 1994 se integra al elenco de la serie “O todos en la cama”. En 1997 interpretó a Inesita Cuervo en “La mujer del presidente”, producida por Caracol Televisión para Canal Uno.

Ella siempre ha sido muy reservada con su vida personal y no hay muchos más datos adicionales sobre su familia. Sin embargo, en algunas entrevistas dio algunos detalles sorprendentes de su pasado, como la vez que admitió haber estado sumida en las drogas desde muy temprana edad.

MARÍA GIRALDO Y SU PROBLEMA CON DROGAS

La actriz reconoció que se introdujo en el mundo de las drogas a los 20 años, “después de dejar de estudiar periodismo”, contó el programa La Red, de Caracol Televisión. Lo primero que consumió fue la marihuana, cuando consiguió un trabajo como azafata:

“Quería viajar, toqué muchas puertas y, finalmente, me aceptaron en una aerolínea como azafata internacional. Conocí a un muchacho, un compañero de trabajo, nos hicimos novios y me hizo conocer la marihuana”, dijo durante la entrevista.

Tiempo después dejó su trabajo como auxiliar de vuelo por uno de mesera. También, cantaba, actuaba en cafés y hacía radio. En el ambiente nocturno, tuvo acceso a otras drogas, decidió experimentar con la cocaína y el bazuco. Esa droga, a la que ella llama porquería, fue la que la llevó a estar en un punto crítico en la que su familia llego estar preocupada por su adicción.

“La cocaína me daba para hablar, y hablaba uno carreta horrible. Uno creía que era maravilloso y brillante. Lo único que le debo a esa porquería es el haber dejado todo. Llegó un momento en el que dije 'voy a terminar prostituida o robándole a mi mama”, indicó en la

Afortunadamente, Giraldo no descuidó la actuación, afirmó, y su carrera iba muy bien. “Estuvo en “Los cuervos” y “La marquesa de Yolombó”, entre otras producciones, igual que en varias obras de teatro”, destacó La Red.

Pero en su casa, su madre, Teresa Gutiérrez, estaba preocupada por sus adicciones, manifestó: “Mi mamá, al principio, cuando empecé a fumar marihuana, me miraba y me decía ‘¿usted que tiene? Le veo raros los ojos’, y yo decía ‘¿a usted qué le pasa? No tengo nada’. Yo sé que mi mamá sufrió en silencio, porque decía '¿'pa' dónde va, pero cómo le digo, cómo la detengo, cómo la paro'?”.

Finalmente, la actriz se percató de que las drogas la estaban enloqueciendo y optó por dejarlas. Asimismo, se fue a vivir sola, Tras su cambio de vida, siguió cosechando éxitos en la actuación. Actualmente, la actriz da charlas motivacionales a aquellas personas metidas en las drogas.

FRAGMENTO DE PASIÓN DE GAVILANES