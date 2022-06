María Pía Copello no se quedó callada y se refirió a la nueva ley de pago de impuestos que impondrá la Sunat y que obliga a los ‘influencers’ a pagar un porcentaje de sus ingresos por canjes y publicidad.

Y es que la exconductora de “Esto es Guerra” señaló que se encuentra muy fastidiada al verse envuelta en distintos reportajes que la califican como una del as influencers más famosas del Perú, y que no estaría cumpliendo con el pago de impuestos.

“He visto varios reportajes donde me incluyen pro este tema, de esta nueva ley digamos, para las personas que no pagan sus impuestos. Pero, en mí caso, no es muy justo que me incluyan, porque yo sí pago mis impuestos”, dijo la exanimadora infantil para el programa de Magaly Medina.

Por otra parte, Pía Copello comentó que se encuentra muy feliz de poder compartir su día a día con sus seguidores. Asimismo, respondió una pregunta por qué su esposo Samuel no le gusta aparecer en sus videos.

“La verdad es que a mi esposo nunca le ha gustado mucho aparecer en público, pero por amor a veces atraca hacer algunas cosas jajaja. Lo importante es entendernos el uno al otro y apoyarnos”, escribió en sus redes.

