La exconductora de ‘En boca de todos’, cuestionó la forma en la que María Pía Copello condujo y dirigió un juego del programa ‘Mande quien mande’, tras no entender las indicaciones de la excompañera de la amiga de Magaly Medina.

Tula Rodríguez llegó al set de ‘Mande quien mande’ como invitada del programa, donde interactuó con los conductores que la reemplazaron en su horario y canal de antes, cuando conducía ‘En boca de todos’ y no pudo evitar cuestionar la conducción de María Pía Copello, quien no logró ocultar su impresión.

Todo sucedió en un juego del programa, en el que Tula no entendió las indicaciones de María Pía Copello: “No, no, ¿qué es eso de qué? No, (María) Pía escúchame. No, perdón. ¿Qué es eso? ¿A dónde tenía que mirar? ¿Atrás o delante?”, ante la impresión de Pía, quien salió en su defensa, fue Carloncho, quien intentó cuadrar a la popular ‘peludita’: “¡Ay señor! ¿Cuántos años tienes en televisión?”.

TE PUEDE INTERESAR