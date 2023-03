Una guerra de nunca acabar. Ethel Pozo no se quedó callada y le respondió fuerte y claro a María Pía Copello, quien acusó al programa “América Hoy” de haberle “robado” la exclusiva con Rafael Cardozo a “Mande quien mande”.

En ese sentido, la hija de Gisela Valcárcel decidió utilizar su cuenta oficial de Twitter para lamentar lo dicho por la exanimadora infantil, pues por su parte no existen conflictos con la productora que dirige el programa de la tarde.

“Disfrutaba Rubí antes que salga el programa de Pía y Carlota, ahora disfrutamos con ellos. No hay pelea ni nada parecido. No soy así. Lamento que ayer, en su programa se hayan dicho cosas que afecten a los invitados y a las producciones. Espero que se solucione todo”, comenzó escribiendo.

Luego de esta respuesta, un cibernauta señaló que América TV estaría buscando esta “pelea” para generar más rating. “Si atv tiene la mecha entre Andrea y Magaly... América ahora tiene a la Ethel con la Pía”, señaló el usuario, generando la inmediata respuesta de Ethel Pozo.

“No, yo no soy así. No me peleo con nadie. Lamento mucho lo dicho por Maria Pia ayer en tv. Pero tengo claro que mi trabajo es entretener y no discutir. Siempre con respeto y educación”, manifestó.

