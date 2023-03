Le dijo sus verdades. Magaly Medina no pudo con su genio y se refirió a las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia, donde señaló que “es la única mujer peruana que viene realizando salsa” en nuestro país.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, la firme” , cuando la conductora cuestionó a la salsera por haber minimizado a otras cantantes peruanas como Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, entre otras.

“Es que está desubicada Yahaira, se anda diciendo ahora en el extranjero que es la única salsera peruana. Osea, ¿cómo va a decir eso y fastidiar a otros buenos talentos que cantan mucho mejor que ella? Paula Arias, Amy Gutiérrez, Daniela Darcourt, Brunella Torpoco, Kate Candela, hay tantas buenas cantantes acá. La única mala cantante aquí es ella” , comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ le pidió a la ‘Reina del toto’ que “pise tierra” y no mienta ante los medios extranjeros. “¡No! No es la única peruana haciendo salsa, acá hay muy buenas salseras, muy buenas cantantes y eso es ser egoísta, hablar de que en tu mercado tú no tienes competencia, y sí la tienes, tienes mucha”, agregó fuerte y claro.

Finalmente, Magaly señaló que sí es un logro que Yahaira fuera nominada a Premios Lo Nuestro, pero dejó entrever que nunca se supo cómo es que logró entrar en una categoría así, donde compitió con Marc Anthony y Romeo Santos.

“¿Cómo llegaste a Premios Lo nNuestro? No lo sabemos. Lo cierto es que acá sí hay talento. Ella no tiene la voz que tienen las otras, muy buenas cantantes, talentosísimas en el mundo de la salsa”, sentenció.

