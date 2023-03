Yahaira Plasencia se puso ‘saltona’ luego de que fuera denunciada por no cumplir los acuerdo de canje con una empresaria, dueña de un yate en el distrito de Ancón.

Valeria Salinas es la propietaria de la embarcación que acusó a la ‘Reina del Totó’ de no cumplir con lo acordado, pese a que disfrutó ‘gratis’ del servicio full day que cuesta entre 2000 y 2500 soles, el pasado sábado 18 de febrero. En la reunión estuvo su ‘saliente’ Jair Mendoza.

“Me dijo que lo iba a ser bien bonito (el video de publicidad) que iba a impactar, que ella tiene mucha llegada. Pero fue todo lo contrario” , expresó Salinas a ‘Magaly TV, la firme’-

La afectada indicó que la salsera adquirió que, además, tuvo que asumir el costo del capitán, las comidas y bebidas. “Se ha pagado a cada personal 60 soles. Yo he tenido un gasto de entre 3500 a 400 soles cuando Yahaira vino aquí ”, comentó.

Y aunque Yahaira prometió hacer una gran producción en sus redes de Instagram y TikTok , solo terminó haciendo un simple video que, en 16 horas, obtuvo solo 166 likes.

Qué dijo Yahaira Plasencia tras denuncia

Yahaira Plasencia se comunicó con la empresaria, sin saber que estaba siendo grabada por los ‘urracos’ de Magaly Medina. La salsera terminó echando la culpa al yate de la denunciante por no tener ‘pegada’ en redes.

“Si hay demasiado problema, mejor dime ‘borra todo’, y me dices cuánto cuesta esta cosa, el yate, y te lo pago de una vez (...) Me dices Yahaira, que el video está mal. O sea, todo te parece mal, Valeria, no entiendo que quieres. A ver Valeria, si tu yate no tiene pegada, tampoco es mi culpa”.

“Mis redes también cuestan Valeria, salen por 1500 dólares. Si a la gente no le interesa tu yate, no es mi culpa” , dijo la cantante, provocando la indignación de la empresaria.

TE PUEDE INTERESAR