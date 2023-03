María Pía Copello afiló su lengua contra ‘América HOY’, programa que conduce Ethel Pozo y lo realiza la productora de Gisela Valcárcel. La conductora de ‘Mande Quien Mande’ enfureció luego de que el magazine matutino se ‘robara’ a su invitado.

Y es que ‘Mande Quien Mande’ confirmó que hoy tendría como invitado estelar a Rafael Cardozo ; sin embargo, prefirió acudir al programa de Ethel. Según comentó Copello, el tema monetario influyó en la decisión del exchico reality.

“Hoy supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado, creo que desde el jueves, porque todo el mundo lo quería tener, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana ” , dijo indignada la exanimadora infantil, respaldada por Carlos Vílchez.

‘La Carlota’ lanzó sus dardos y comentó que a Rafael “no le gusta mucho el dinero”. “Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo... eso no me sorprende”, agregó María Pía.

En tanto, el muñeco del programa disparó: “Por eso lo ha dejado Cachaza (a Rafael), no tiene plata”.

María Pía Copello lanzó otro ‘sablazo’ y reclamó contra la producción de ‘América HOY’.

“Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto , si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Ya lo que haga Rafael no importa, porque ya no lo conocemos, pero eso no debe ocurrir entre programas del canal” , precisó.

