El conductor Joselito Carrera se presentó este 6 de marzo de 2023 en el programa “Mande quien mande” para hacer un meaculpa tras el incidente que protagonizó con unos agentes del orden en Punta Hermosa cuando fue intervenido en aparente estado de ebriedad. Carrera tuvo una actitud deplorable con los efectivos policiales.

Al inicio de sus descargos, el presentador de ‘Emprendedor ponte las pilas intentó justificar su accionar y esto causó la indignación de María Pía Copello, quien lo ‘cuadró' EN VIVO por portarse faltoso con la policía.

“Más allá te veo como indignado, te veo resentido. No te veo como que ‘oye, creo que me porté mal, no debí hacer esto, la fregué, pido disculpas’, ¿no?” , le reprochó Copello un poco molesta. “Con una mala acción tapamos todo lo bueno”, agregó.

En ese momento, Joselito Carrera no dudo en defenderse y admitió su error. Sin embargo, señaló que le incomodo la manera en que los agentes del orden lo abordaron.

“Tengo una relación con la Policía Nacional del Perú, tengo familia. Obviamente un momento es el proceder A y B, no fue el correcto. La reflexión de todo hecho es, para todos, el 360 de la situación. Desde mi punto de vista, no debo usar un tono que no debe ser. Soy un promotor de la ley, de los valores y respetos.”, se defendió Carrera.

“Hay frases lamentables y ofensivas, ‘me quieres pegar’, ‘quien eres tú, ‘saca tu fierro’”, le dijo ella. “Yo reconozco que no fue el tono, no fue la forma de hablar. No hay una grosería, hay ofuscamiento. Por lo mismo de la situación, uno se ofusca. Me he equivocado, me volveré a equivocar seguramente como humano”, sentenció el presentador.